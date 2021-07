10 truques simples para poupar combustível

No stand, ao volante e até no parque de estacionamento. Numa altura em que o preço do combustível bate máximos, poupar no consumo é uma tarefa ao alcance de qualquer condutor.

