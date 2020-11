Como as companhias aéreas tentam atrair passageiros

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A aviação tem sido dos setores mais penalizados pela pandemia, e nem as medidas que as companhias aéreas têm tomado para garantir que as aeronaves são um meio de transporte seguro estão a convencer os passageiros a viajar.Depois de os meses de verão terem dado esperança às transportadoras aéreas de alguma recuperação, a chegada do outono deitou por terra as perspetivas de um aumento da procura, tendo já...