Euribor promete dar novo brilho aos certificados de aforro

Os certificados de aforro poderão ser a melhor alternativa de poupança entre os produtos de capital garantido, depois de anos subalternizados pelos certificados do Tesouro. Diretamente dependentes da taxa Euribor a três meses, os mais antigos produtos de dívida do Estado prometem ganhos superiores aos certificados do Tesouro e aos depósitos a prazo.



"Durante o período de baixas taxas de juro e sem sinal de subida, eram os certificados do Tesouro

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...