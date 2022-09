Explicações: navegar entre escolhas sem errar nas contas

Já são muitas as crianças e jovens a frequentar algum tipo de apoio ao estudo e a escolha não é fácil. O negócio sofreu com a pandemia, mas também aprendeu com ela: há agora mais aulas online e maior cobertura.

Explicações: navegar entre escolhas sem errar nas contas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Explicações: navegar entre escolhas sem errar nas contas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar