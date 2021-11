A sua semana dia a dia: A calamidade e a dívida da Mota-Engil e do Sporting

Celebra-se em Portugal, esta quarta-feira, a Restauração da Independência em memória da invasão do Paço Real, que culminou no fim do reinado sob domínio espanhol e com a aclamação de D. João, duque de Bragança, como rei de Portugal. Apesar de a generalidade das empresas no país não operar em pleno, as bolsas estarão a funcionar. n