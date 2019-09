O Supremo Tribunal britânico deverá decidir, logo no início da semana, sobre a legalidade da suspensão do Parlamento decretada por Boris Johnson. O objetivo do primeiro-ministro britânico era evitar que o Parlamento travasse um Brexit sem acordo, mas a suspensão foi contestada por vários partidos e seguiu para tribunal.

Terça-feira

A Cimeira do Clima da ONU arranca na segunda-feira e vai prolongar-se durante toda a semana, mas é na terça-feira que se inicia o debate entre os vários Estados membros. Os planos de ação dos vários países e como financiá-los serão os principais pontos de discussão.



Quarta-feira Regulador divulga dados de supervisão

O Banco de Portugal divulga a Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental, relativa ao primeiro semestre deste ano. É neste relatório que o regulador revela, entre outros detalhes, quais os bancos que mereceram mais reclamações por parte dos clientes. No ano passado, o Banco CTT voltou a ser a instituição a originar o maior número de reclamações nos depósitos e no crédito à habitação.





Quarta-feira Estatísticas do petróleo nos EUA



O departamento norte-americano responsável pela divulgação de informação energética vai divulgar os inventários de petróleo semanais nos EUA. Isto depois de as cotações terem fechado a semana passada em forte alta, numa altura os EUA têm agravado as sanções sobre o Irão e em que Donald Trump tem vindo a sinalizar um possível desbloqueio das tensões comerciais com a China. Uma redução dos stocks poderá contribuir para manter a tendência de subida dos preços.



Quinta-feira EUA divulgam PIB e desemprego





As autoridades norte-americanas vão divulgar a terceira estimativa relativa à evolução da economia no segundo trimestre deste ano. Na segunda estimativa, os dados apontavam para que o PIB dos EUA tenha aumentado 2% no período de março a junho deste ano, o que representou uma revisão em baixa face à primeira estimativa de uma taxa de 2,1%. As autoridades revelam ainda os dados mais recentes dos pedidos de subsídio de desemprego.



Sexta-feira INE divulga dados do emprego



O INE vai divulgar as estimativas mensais de emprego e desemprego, relativas a agosto. Em julho, a taxa de desemprego terá recuado de 6,6% para 6,5%, segundo a primeira estimativa, numa melhoria que não alcançou a população mais jovem. O INE revela ainda os últimos dados da avaliação bancária às casas, também relativos a agosto.