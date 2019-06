A Reserva Federal divulga os resultados dos testes de "stress" anuais aos bancos do país. No relatório divulgado o ano passado, o banco central revelou que os grandes grupos bancários do país estavam solidamente capitalizados e em condições de emprestar às empresas e famílias no contexto de uma severa recessão global. Bancos com níveis de capital adequados podem aumentar a distribuição de dividendos e fazer "share buybacks".

Sexta-feira Presidentes dos EUA e da China discutem tarifas comerciais



O tão aguardado encontro entre Donald Trump e Xi Jinping ocorre no final desta semana, na reunião do G20, no Japão. Os líderes da economia dos EUA e da China vão tentar alcançar um acordo sobre as tarifas comerciais, mas, segundo Trump, as conversações já estão a decorrer. O presidente dos EUA adiantou, na semana passada, que teve uma "conversa muito boa ao telefone" com o seu homólogo chinês e antecipou uma reunião "aprofundada".



Sexta-feira Evolução da taxa de inflação na Zona Euro em junho



O índice de preços no consumidor deverá ter estabilizado em 1,2%, em junho, segundo as previsões dos economistas consultados pela Bloomberg. A inflação mantém-se assim longe do objetivo de perto de 2% do Banco Central Europeu (BCE), dando margem ao banco central para manter uma política monetária expansionista.