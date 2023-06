A sua semana dia a dia: Fórum BCE, estreia da Glintt nos dividendos e testes de stress

Arranca esta segunda-feira o Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra. Começa com um jantar, sendo que os pontos altos do evento serão o discurso da presidente Christine Lagarde na terça-feira de manhã, bem como o painel, no dia seguinte, em que se juntarão à francesa os homólogos do Japão, Reino Unido e EUA.