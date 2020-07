O dia vai ser marcado pelas alegações finais no julgamento do recurso das coimas aplicadas pelo Banco de Portugal a Ricardo Salgado e Amílcar Pires, no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. O processo que originou a condenação de Salgado ao pagamento de uma coima de 350.000 euros e de Amílcar Morais Pires ao pagamento de 150.000 euros alegava que, devido à omissão dos três responsáveis, o BES não aplicava medidas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nas sucursais e filiais do Banco Espírito Santo de Angola, Cabo Verde, Miami e Macau.

Quarta-feira

Será na quarta-feira que os EUA vão divulgar os números sobre as suas reservas de petróleo, dados a que os investidores vão estar atentos. Na semana passada, as cotações do "ouro negro" subiram depois de os números terem revelado uma queda das reservas mais acentuada do que estimado pelo mercado.



Quinta-feira INE divulga inquérito de conjuntura ao investimento



O Inquérito de Conjuntura ao Investimento para o primeiro semestre de 2020 será revelado na quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os números vão permitir analisar a evolução do investimento empresarial ao longo dos primeiros seis meses do ano, num período marcado pelo impacto da pandemia.



Quinta-feira Mercado de trabalho nos EUA em foco



O mercado vai estar, na quinta-feira, à espera de conhecer os mais recentes números sobre os pedidos de desemprego nos EUA, numa tentativa de perceber como está a evoluir o mercado de trabalho norte-americano. De acordo com a Bloomberg, foram vários os Estados que decidiram inverter os esforços de desconfinamento e adiar a reabertura de estabelecimentos devido ao aumento dos casos de covid-19.



Quinta-feira Ministros votam líder do Eurogrupo



Será esta quinta-feira que os ministros das Finanças da Zona Euro vão votar qual será o próximo presidente do Eurogrupo, depois de Mário Centeno ter decidido não se recandidatar ao fim de dois anos e meio de mandato. E há vários candidatos ao lugar, nomeadamente responsáveis de Espanha, Luxemburgo e Irlanda. Para ser eleito, o candidato a presidente do Eurogrupo terá de contar com o apoio de pelo menos 10 dos 19 países da Zona Euro. Já o mandato do próximo presidente deverá começar a 13 de julho.



Sexta-feira Como está a inflação em Portugal?