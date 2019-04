A sua semana dia-a-dia: Resultados, Fed e negociações com a China na agenda

Segunda-feira Contas da Galp no arranque da semana



No plano nacional, a semana começa com as atenções voltadas para as contas da Galp Energia, que serão publicadas esta segunda-feira, antes da abertura do mercado. Também na primeira sessão da semana serão conhecidos os números dos CTT. Na quinta-feira, está prevista a publicação das contas da Impresa e, um dia depois, da REN. Fora da bolsa nacional, aguardam-se ainda as contas do BPI, um dos cinco maiores bancos nacionais.

Segunda-feira Tecnológicas prestam contas ao mercado



Na semana passada, foram já conhecidos os resultados trimestrais de algumas empresas do setor tecnológico. Mas estas companhias voltarão a estar em destaque nos próximos dias. Na segunda-feira, serão conhecidas as contas do primeiro trimestre da Alphabet, Samsung e, na terça-feira, é a vez da Apple. Fora deste setor, serão ainda revelados os números da General Motors e do HSBC.

Terça-feira Novas negociações entre EUA e China



Esta terça-feira, a delegação norte-americana, liderada pelo representante para o Comércio Externo, Robert Lighthizer, e pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, viajará para Pequim para uma ronda de negociações que arranca em 30 de abril. A expectativa é de que seja atingido um acordo entre os dois países no início de maio.

Quarta-feira Reserva Federal mantém juros



Quarta-feira é assinalado o Dia do Trabalhador e muitas das principais bolsas mundiais estarão encerradas. Mas, do outro lado do Atlântico, o dia será marcado pela reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos. Os economistas consultados pela Bloomberg antecipam que o banco central mantenha o preço do dinheiro no intervalo entre 2,25% e 2,50%. Ainda assim, a autoridade monetária poderá atualizar as suas estimativas para a economia norte-americana, para ajustar os últimos indicadores conhecidos.



Quinta-feira Banco de Inglaterra atualiza previsões



Um dia depois da Reserva Federal, reúne o Banco de Inglaterra. Os economistas não esperam alterações na taxa de juro de referência, que se situa nos 0,75% desde agosto do ano passado. Mas a reunião poderá ser marcada pela atualização das estimativas económicas, numa altura em que o Brexit continua envolvido numa forte incerteza.



Sexta-feira Evolução dos preços na Zona Euro



A semana será ainda marcada pela publicação de vários indicadores económicos relevantes. Na Zona Euro, na sexta-feira, serão conhecidos o índice de preços no produtor, em março, e o índice de preços no consumidor, em abril. Dias antes, na terça-feira, espera-se a divulgação da taxa de desemprego, em março, na região.



Sexta-feira Taxa de desemprego inalterada nos EUA



Como habitual, um dos principais destaques da primeira semana do mês é a publicação dos dados relativos ao emprego, nos Estados Unidos. Na sexta-feira, será divulgada a taxa de desemprego, relativa ao mês de abril. A previsão dos economistas é de que esta taxa se tenha mantido nos 3,8%. Também será conhecida a criação de postos de trabalho na maior economia do mundo.