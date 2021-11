A sua semana dia a dia: Resultados no PSI-20, taxa de inflação e “rating”

A Semapa vai estar em destaque no arranque da semana, a reagir à mudança na liderança. João Castello Branco anunciou, na sexta-feira já depois do fecho da bolsa, que renunciou ao mandato de administrador e presidente executivo da Semapa e cessa funções no final deste ano. Ricardo Pires, que era até aqui administrador da Semapa, assumirá o lugar de CEO no início do próximo ano.