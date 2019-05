A sua semana dia-a-dia: Tarifas, resultados e indicadores animam semana

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo apresenta o seu relatório mensal, com previsões para a evolução da produção e da procura pela matéria-prima. Este documento surge num momento em que as cotações do "ouro negro" registam uma forte recuperação, suportadas pelos cortes de produção implementados pelos principais produtores e pelas sanções ao Irão.

Quarta-feira

A semana será novamente marcada pela apresentação de resultados, no mercado nacional e internacional. No dia em que é conhecida a evolução da produção industrial e das vendas a retalho chinesas, a Alibaba e a Tencent dão a conhecer os números da atividade nos primeiros três meses de 2019.



Quarta-feira IGCP emite 1.500 milhões de euros em dívida de curto prazo



O Tesouro português realiza uma emissão de dívida de curto prazo. O IGCP vai emitir entre 1.250 e 1.500 milhões de euros, em títulos a seis meses e a 12 meses, depois de na semana passada ter conseguido colocar 1.250 milhões de euros em obrigações a 10 anos, com a taxa de juro mais baixa de sempre neste prazo. Com esta última emissão, Portugal garantiu 55% das necessidades de financiamento de 2019.



Quarta-feira Semapa e Sonae apresentam contas



A Semapa e a Sonae apresentam as suas contas relativas ao primeiro trimestre do ano. Esta será a primeira apresentação de resultados da Sonae desde que Cláudia Azevedo assumiu a liderança da companhia. Durante a semana haverá ainda mais duas companhias do universo Sonae a reportar resultados: Sonaecom e Sonae Capital.





Quinta-feira Lucros da EDP deverão ter caído no trimestre



A EDP é outra das empresas a reportar resultados nos próximos dias. A elétrica liderada por António Mexia tem sido penalizada pelas compensações pagas nos contratos de energia. Segundo as previsões da Bloomberg, os lucros da EDP deverão ter atingido os 126,25 milhões de euros nos três meses terminados no final de março. Este valor compara com os 166 milhões registados em igual trimestre de 2018.





Sexta-feira Donald Trump decide sobre tarifas à indústria automóvel



Depois de ter decidido, na semana passada, avançar com um agravamento das tarifas comerciais sobre bens importados à China, o presidente dos EUA tem agora que tomar uma decisão sobre se avança com a imposição de novas tarifas sobre os automóveis europeus. Donald Trump já tinha ameaçado, em abril, impor tarifas sobre 11 mil milhões de dólares de bens importados da Europa.