Bancos querem mais clientes. O que dão em troca?

Com a crise à porta, a banca procura formas de a contornar à espera que a retoma da economia veja a luz do dia. A pandemia já se faz sentir na menor atividade, por isso o setor resolveu apostar em estratégias alternativas para tentar captar novos clientes, mas principalmente novos negócios. Como? Cada vez mais "roubando" esses clientes a outros bancos, seja com prémios nas contas do dia a dia, bónus nos investimentos ou mesmo "cheques" pelos cré...