Cuidados que deve ter se quiser mexer nas poupanças

Com a crise do custo de vida a criar dificuldades nas obrigações mensais, as famílias veem-se forçadas a fazer contas às suas poupanças. Se tiver de usar poupanças, começar pelos produtos de capital garantido poderá limitar perdas.

Cuidados que deve ter se quiser mexer nas poupanças









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Cuidados que deve ter se quiser mexer nas poupanças O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar