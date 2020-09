Disney entra na guerra pelo trono do “streaming”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

As plataformas de streaming vieram para ficar. E a pandemia veio aumentar ainda mais a sua popularidade. A mais recente protagonista neste campo é a Disney, que começou agora a surfar a onda deste sucesso e vai lançar a sua plataforma em Portugal já no próximo dia 15 de setembro.Obrigadas a ficarem fechados em casa devido à covid-19, milhões de pessoas em todo o mundo tiveram de criar novos hábitos para lidar com o confinamento. ...