Dragão chinês ainda tem poder de fogo?

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Ágil, rápido e astuto. São algumas das características do rato, o animal que, segundo o zodíaco chinês, representa o ano de 2020. Segundo o horóscopo, o ano do rato traz mudanças na vida financeira e favorece ações rápidas, aquilo a que se poderia chamar a descrição perfeita do que tem acontecido em 2020, devido à pandemia da covid-19. Apesar de estar no epicentro da doença, a China mostrou-se ...