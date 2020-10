Há mais de 600 descontos para visitar o país até dezembro

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Com a travagem a fundo das viagens internacionais, o turismo interno tem sido a salvação do setor. No mês de agosto, os residentes responderam por dois terços dos cinco milhões de dormidas registadas em território nacional e houve até regiões onde o turismo interno cresceu em relação ao ano passado. Mas a chegada da época baixa está a preocupar os operadores do setor, que se preparam para mais meses de taxas de ocupaç...