Os serviços que levam a comida à porta

A atividade começou a ganhar escala em Portugal em 2017, com a chegada quase simultânea da Uber Eats (que cobra 2,9 euros por entrega) e da Glovo (cujo preço depende da distância). Juntas, as duas líderes de mercado contam com mais de oito mil parceiros, a maior parte restaurantes. Um domínio que fez com que a Deco Proteste alertasse, na semana passada, a Autoridade da Concorrência para a "pressão" exercida por estas plataformas sobre os

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...