Os touros ainda conseguirão vencer os ursos?

"É relativamente simples. A era do dinheiro fácil e barato, que criou uma montanha de liquidez que por sua vez fomentou grande parte dos últimos anos do ‘bull market’, acabou." É assim que Mário Martins, analista da ActivTrades, explica o sentimento negativo que se vive nas bolsas nos últimos meses e que atirou, em junho, as ações mundiais para "bear market".



Com os investidores a regressarem de férias (agosto

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...