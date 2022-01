Quer investir em bolsa? Saiba onde encontrar as comissões mais baixas

As ações lideram a preferência dos analistas para 2022. Com a inflação a subir e os bancos centrais a começarem a inverter a política de estímulos, as bolsas são o local em que se podem esperar os melhores retornos. Mas investir tem custos. O Negócios foi simular onde é mais barato comprar e vender ações.

