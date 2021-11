A acumulação de metal que o mundo quer mas não pode ter. E vale cinco mil milhões de dólares

Esta enorme quantidade de metal funciona como um lembrete da recente história turbulenta do mercado do alumínio. O interesse neste vasto volume guardado no Vietname reflete o momento de viragem do metal, numa altura em que a era de excesso de oferta deu lugar a uma era de escassez - devido, nomeadamente, à redução da produção chinesa com o intuito de reduzir as emissões.

