Conheça a história do ouro, desde a mina até ao mercado

O ouro está presente em muitos aspetos da nossa vida. Além de ser um ativo que é considerado um valor-refúgio pelos investidores e de ser também usado na joalharia, está em nosso redor, escondido da nossa vista, garantindo o funcionamento seguro de dispositivos médicos e eletrónicos de que dependemos no nosso dia-a-dia.

É assim que o Conselho Mundial do Ouro começa por descrever este metal precioso, num vídeo com pouco mais de um minuto, apresentando em seguida a sua jornada desde que é extraído das minas até chegar ao mercado.

É a história não contada do ouro, sublinha a organização, que convida a que exploremos o website interativo, onde se destacam algumas das inovações que os prospetores auríferos estão a implementar de modo a produzirem este metal de forma segura e eficiente. E como? Entre os exemplos estão os veículos de mineração de próxima geração.

O website apresenta também o seu contexto na comunidade, onde se alude a algumas aplicações menos conhecidas do ouro, como é o caso do seu papel no tratamento do cancro.

Pode percorrer o site e escolher os vários pontos de destaque para saber um pouco mais sobre os caminhos deste metal precioso e as suas utilizações na sociedade.

Por exemplo, quantos quilómetros de fio de condução de corrente elétrica podem ser produzidos a partir de uma única onça de ouro puro? Não lhe dizemos, pois a pergunta está num "quizz" a que deve responder e onde poderá obter muitas outras informações.

O processo de refinação do ouro transforma as barras douradas em ouro puro, geralmente com uma pureza de pelo menos 99,5%. Pode ser comprado em barras ou moedas por parte de bancos de ouro e traders, ou então em partículas ou em fio para se criarem depois bens de consumo como jóias e para ser aplicado, por exemplo, na eletrónica moderna.

Um aspeto especial e único da história deste metal precioso é que praticamente todo o ouro que já foi minerado continua connosco hoje em dia (perto de 200.000 toneladas). Isto porque o ouro é o supremo material reciclável e pode voltar a ser refinado indefinidamente para uma reutilização contínua.

Todo o ouro já extraído, se fosse fundido e encaixotado, caberia num prédio de cerca de 20 metros de altura, largura e comprimento – ou seja, mais ou menos o tamanho de um edifício de sete andares. Ou o equivalente a perto de três piscinas olímpicas.