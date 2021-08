Porque é que os preços do ouro não estão mais altos?

Apesar de uma queda no consumo de ouro no primeiro semestre, a procura por moedas e barras de ouro para investimento foi a mais alta desde 2013. E os bancos centrais também aumentaram o volume de compras. Mas porque não estão os preços do metal precioso a subir mais? O UBS aponta três fatores.

