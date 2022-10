Detetadas pequenas quantidades de gás a circular no Nord Stream 1

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ainda pode haver esperança para o Nord Stream. Foram detetadas pequenas quantidades de gás a circular no primeiro gasoduto, de acordo com os dados de rastreamento, citados pela Reuters. A estrutura tinha deixado de transportar gás no final de agosto, por estar danificada.





Segundo a informação da empresa que gere Nord Stream, avançada pela agência, durante o início da manhã desta terça-feira, foi detetado um fluxo de gás de 102 quilowatts-hora durante apenas uma hora, tendo depois este mesmo fluxo caído para zero.

Os dados surgem semanas depois de equipas de especialistas da Dinamarca e da Suécia terem apontado que as perfurações na infraestrutura poderiam ter sido provocadas por explosões, numa tentativa de sabotagem.

Em setembro já tinham sido detetadas pequenas quantidades de gás a circular no Nord Stream, no entanto, na altura fontes do setor citadas pela Reuters explicaram que tal podia acontecer devido a falhas nos aparelhos de medição de fluxos de gás.

Duas fugas nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que atravessam o Mar Báltico e transportam gás da Rússia para a Alemanha, foram reveladas em setembro, junto à Suécia, e outras duas na zona económica exclusiva da Dinamarca. Os incidentes foram investigados e reforçada a segurança da estrutura na região.

As fugas geraram receio de que a Rússia esteja a preparar ataques aos gasodutos de modo a fazer subir ainda mais os preços, às portas do inverno europeu.

Vários governos, incluindo o alemão, disseram que se trataram de atos "deliberados" e de "sabotagem" - a Finlândia chegou mesmo a dizer que apenas um Estado teria capacidade para algo com tal dimensão.

O Kremlin tem negado qualquer responsabilidade nos danos do Nord Stream.