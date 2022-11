Suécia confirma "sabotagem" no Nord Stream após encontrar resíduos de explosivos

Mats Ljungqvist, procurador sueco responsável pela investigação, revela que foram encontrados "resíduos de explosivos em vários objetos estranhos encontrados no local".



Serviços de Segurança suecos,

A investigação começou após terem sido encontradas quatro fugas nos gasodutos Nord Stream, que atravessam o Mar Báltico e transportam gás da Rússia para a Alemanha. Duas foram junto à Suécia e outras duas na zona económica exclusiva da Dinamarca.





A Suécia confirmou esta sexta-feira que as explosões nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, em setembro, foram causadas por uma "grave sabotagem".A conclusão da investigação, que continua a decorrer, confirma assim as suspeitas das autoridades inicialmente avançadas no início de outubro.Num comunicado divulgado na página dosé referido que vão continuar a analisar as zonas danificadas para perceber "se alguém pode ser considerado suspeito".