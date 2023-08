Gás escala 18% após ameaça de greves na Austrália

O gás negociado em Amesterdão (TTF) – "benchmark" para o mercado europeu – escala 18% para 42,9 euros por megawatt-hora, impulsionado pelos ultimatos de greve na Austrália.





Os sindicatos que representam os trabalhadores da Woodside Energy ameaçam começar uma greve já no próximo dia 2 de setembro, se não houver um acordo.





Também na Chevron, na Austrália, os trabalhadores estão a votar na possibilidade de fazerem greve. Na semana passada, os sindicatos receberam luz verde para realizar a votação, que arrancou a semana passada. As urnas fecham esta segunda-feira.





A potencial interrupção nas cadeias de abastecimento australianas pode ter um impacto de 10% nas exportações globais de GNL, de acordo com as contas da Bloomberg.



De momento, estes fatores estão a pesar mais no mercado do que a procura europeia relativamente moderada e as elevadas reservas dos países do Velho Continente.