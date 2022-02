Gás natural sob pressão e Portugal está “vulnerável”

A ameaça de uma invasão russa à Ucrânia pode fazer disparar os preços do gás natural, já historicamente elevados, preveem os especialistas. Portugal não depende do gás russo, mas por ser importador de energia, poderá sofrer o efeito de contágio por via da inflação.

Gás natural sob pressão e Portugal está “vulnerável”









