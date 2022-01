Goldman está otimista com matérias-primas e antecipa superciclo duradouro

O Goldman afirmou em outubro de 2020 que as matérias-primas estavam a iniciar um superciclo que poderia durar anos e até mesmo uma década. O mercado do petróleo em particular pode apertar, mesmo com a aliança OPEP+ a concordar em aumentar a produção.

Goldman está otimista com matérias-primas e antecipa superciclo duradouro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Goldman está otimista com matérias-primas e antecipa superciclo duradouro O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar