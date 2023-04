Madeira é um ativo com perspetivas de valorização

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A madeira tem tido um bom desempenho no mercado ao longo das mais recentes décadas – e é vista pela gestora de investimentos alemã Aquila Capital como um ativo cujo preço apresenta uma tendência robusta também no longo prazo. Isto à conta da sua maior utilização, o que aponta para uma maior procura, quando a oferta tem as suas naturais limitações.





...