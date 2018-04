Petróleo inverte tendência negativa com estimativa de 80 dólares por barril

O petróleo abriu a sessão a cair mais de 1% nos mercados internacionais, depois do aumento da actividade de perfuração da matéria-prima nos EUA. No entanto, o petróleo regista agora uma subida ligeira depois da previsão da JPMorgan.

O petróleo esteve esta segunda-feira, 30 de Abril, a cair mais de 1%, depois de dados que mostravam um registo do aumento da actividade de perfuração nos EUA pela quarta semana consecutiva. Apesar disso a matéria-prima já inverteu a tendência negativa e está agora a subir ligeiramente. Isto em função da estimativa da JPMorgan de que o preço do Brent, referência para Portugal, atinja os 80 dólares por barril, de acordo com a Bloomberg. Isto num dia em que a matéria-prima se prepara para completar o segundo mês consecutivo de ganhos.



Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,16% para 68,21 dólares, enquanto o Brent, referência para Portugal, valoriza 0,36% para 74,91 dólares.



Os preços do petróleo têm sido impulsionados pela OPEP, que eliminou já cerca de 97% do excesso da matéria-prima existente no mercado. Assim como pela possível decisão dos EUA em abandonar o acordo nuclear com o Irão já dia 12 de Maio. Caso os Estados Unidos decidam mesmo retirar-se do acordo em que estão desde 2015, pode representar o regresso das sanções norte-americanas ao Irão, o que acabaria por penalizar as exportações do país (um dos membros da OPEP), segundo a agência noticiosa.



O petróleo atingiu mesmo valores nunca vistos desde 2014 em função de problemas como o conflito na Síria e das tensões entre a Arábia Saudita e rebeldes no Iémen apoiados pelo Irão, que provocou preocupações com possíveis interrupções no abastecimento da matéria-prima. Também a contribuir para a subida dos preços do petróleo estiveram as previsões do presidente francês, Emmanuel Macron, de uma eventual retirada dos EUA do acordo nuclear com o Irão que impulsionou a especulação sobre uma diminuição das exportações petrolíferas do país.