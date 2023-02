Portugal já é o sétimo maior produtor mundial de lítio

O lítio tem estado no radar dos investidores de todo o mundo. E não é para menos. Desde meados do século XIX que este metal já era usado para fins medicinais, como o tratamento da gota e perturbações do foro psiquiátrico, e hoje continua a ser um recurso para o transtorno bipolar, funcionando como um estabilizador do humor, mas é sobretudo como componente das baterias dos veículos elétricos que é mais conhecido

...