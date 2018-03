Produção de petróleo deve colocar o Gana entre as economias com maior crescimento mundial

O Gana, conhecido como um dos maiores produtores mundiais de cacau, está prestes a observar um acelerar do crescimento económico este ano, graças ao aumento da produção petrolífera.





No início deste mês, o presidente do Gana, Nana Akufo-Addo (na foto), anunciou que a economia do país deveria crescer cerca de 8,3% em 2018, acima dos 6,8% inicialmente estimados, o que perfaz um dos crescimentos económicos mais rápidos do mundo. Isto depois do crescimento anual do país durante dois anos ter alcançado apenas um aumento de 3,6%, conforme relatado pela Reuters e pela CNBC.





Um crescimento que "será principalmente impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo, pela expansão da produção e de novos negócios, que provavelmente vão entrar em linha nos próximos seis meses", explicou Imad Mesdoua, consultor da Africa at Control Risks, à CNBC.