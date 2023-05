"Trader" encaixa bónus superior a líderes de Wall Street graças a volatilidade nas "commodities"

A estratégia de aproveitar a volatilidade nos preços das matérias-primas valeu a um "trader" um bónus superior aos líderes de grandes bancos de Wall Street e até mesmo do CEO da empresa em que trabalha. O líder do segmento de "commodities" do Macquarie Group, Nick O’Kane, vai encaixar 57,6 milhões de dólares australianos (equivalente a cerca de 35,3 milhões de euros).Nick O’Kane assumiu em 2019 funções de "head" da unidade de matérias-primeiras e mercados globais da financeira australiana Macquarie. No ano terminado em março de 2023 o seu prémio anual cresceu 59%, de acordo com as contas consultadas pela Bloomberg.O CEO Shemara Wikramanayake vai receber 32,8 milhões de dólares australianos (20 milhões de euros), um aumento de 27% face ao ano anterior. O reforço deve-se à subida de 54% nos lucros da divisão de matérias-primas à boleia do crescimento das áreas de "hedging" e de "trading".A financeira ajuda os clientes a gerirem a volatilidade nos preços das matérias-primas através de produtos financeiros complexos, financia a atividade corrente de empresas de metais, energia ou agricultura, mas também fornece armazenamento e transporte. Já no "trading", o segredo está em procurar desequilíbrios no mercado.O chairman Glenn Stevens justificou o prémio de O'Kane com a competitividade no mercado de trabalho. "Foi um ano excecional pelo que não é surpreendente que haja alguns números excecionais", afirmou, numa "conference call" com analistas, de acordo com a agência.A unidade de matérias-primas do Macquarie representou metade dos lucros do grupo, enquanto gigantes como o Goldman Sachs ou o Morgan Stanley têm vindo a recuar neste negócio por imposição dos reguladores. A remuneração de O'Kane fica acima, por exemplo, da CEO do Citigroup, Jane Fraser, que recebeu 24,5 milhões de euros no ano passado, ou de Jamie Dimon, líder do JP Morgan, que ganhou 34,5 milhões.