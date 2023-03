161 mil milhões. Aramco tem maior lucro de sempre de uma petrolífera

A gigante petrolífera Saudi Aramco anunciou este domingo, 12 de março, ter registado lucros de 161 mil milhões de dólares (151 mil milhões de euros) em 2022, obtidos graças à alta dos preços do crude, resultado recorde para uma empresa crucial para a economia saudita.





No relatório anual, a empresa, conhecida formalmente por Saudi Arabian Oil Co., sublinhou que o lucro representava "o maior de sempre", devendo-se ao aumento dos preços da energia registado na sequência da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, que trouxe sanções e a limitação da venda de petróleo e gás russo nos mercados ocidentais.





No documento, a Aramco disse esperar aumentar a produção para aproveitar a procura do mercado, permitindo financiar os planos do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, para desenvolver paisagens urbanas futuristas para afastar a Arábia Saudita do petróleo.



Os planos surgem apesar das crescentes preocupações internacionais sobre a queima de combustíveis fósseis que aceleram as mudanças climáticas.

"Dado que prevemos que o petróleo e o gás continuarão a ser essenciais no futuro próximo, os riscos de subinvestimento no nosso setor são reais - inclusive contribuindo para preços mais altos de energia", disse o presidente executivo da Saudi Aramco, Amin H. Nasser, num comunicado.





Os lucros aumentaram 46,5% quando comparados aos resultados da empresa em 2021, de 110 mil milhões de dólares (103,2 mil milhões de euros).





A Aramco faturou 49 mil milhões de dólares (46 mil milhões de euros) em 2020, quando o mundo enfrentou o pior do bloqueio da pandemia de covid-19, interrupções de viagens e preços do petróleo temporariamente negativos.





A Aramco colocou a sua produção de petróleo em cerca de 11,5 milhões de barris por dia em 2022 e indicou que espera atingir os 13 milhões de barris por dia até 2027.





Para aumentar essa produção, prevê gastar até 55 mil milhões de dólares (51,6 mil milhões de euros) este ano em projetos de capital.

A Aramco também declarou um dividendo de 19,5 mil milhões de dólares (18.3 mil milhões de euros) para o quarto trimestre de 2022, a ser pago no primeiro trimestre deste ano.





O petróleo bruto Brent de referência é agora negociado em torno de 82 dólares (76,94 euros) o barril, embora os preços tenham atingido mais de 120 dólares (112,60 euros) o barril em junho.





A Aramco, cujas fortunas dependem dos preços globais da energia, anunciou também um lucro recorde de 42,4 mil milhões de dólares (39.7 mil milhões de euros) no terceiro trimestre de 2022 devido a esse aumento de preço.





A Amnistia Internacional (AI) já classificou como "escandaloso" este lucro Aramco, o maior alguma vez obtido por uma empresa pela venda de combustíveis fósseis.





"É escandaloso que uma empresa obtenha lucro de mais de 151 mil milhões de euros num único ano com a venda de combustíveis fósseis, o principal fator da crise climática", disse a secretária-geral da AI, Agnès Callamard, num comunicado.





Para Callamard, "mais chocante" é o facto de o lucro ter sido acumulado "durante uma crise global do custo de vida e ajudado pelo aumento dos preços da energia decorrente da guerra iniciada pela Rússia com a invasão da Ucrânia", em 24 de fevereiro de 2023.