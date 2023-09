Brent mantém preços dos combustíveis sob pressão

Com o petróleo a negociar nos 94 dólares, o ministro das Finanças diz estar a monitorizar a evolução para avaliar a necessidade de apoios. O consenso do mercado aponta para que o preço por barril esteja nos 92 dólares no fim do ano, mas há quem espere mesmo que suba.

