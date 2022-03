Brent pode terminar o ano nos 185 dólares, alerta JP Morgan

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A guerra na Ucrânia e as sanções impostas à Rússia podem fazer disparar o preço do petróleo Brent do Mar do Norte, de referência para as importações portuguesas, para os 185 dólares por barril, alertam os analistas do JP Morgan numa nota divulgada esta quinta-feira.Este valor pulverizaria o anterior máximo histórico de 147,50 dólares por barril, atingido em julho de 2008.