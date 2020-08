EIA revê em alta estimativa de preço do petróleo para este ano

A EIA - Energy Information Administration, gabinete da Administração norte-americana de estatísticas de energia, reviu em alta as previsões para o preço do petróleo este ano, quer no caso do West Texas Intermediate (WTI), transacionado em Nova Iorque, como para o Brent do Mar do Norte, que é cotado em Londres.No relatório de perspetivas de curto prazo, divulgado esta terça-feira, a EIA estima que os preços médios do WTI se situem nos 38,50 dólares por barril este ano, 2,5% acima da previsão de julho.

Já quanto ao Brent, de referência para Portugal, a EIA subiu a estimativa de preço para este ano em 2,3%, para os 41,42 dólares por barril.Para o próximo ano, contudo, o gabinete de estatística reviu os preços em leve baixa. Assim, para o barril de West Texas Intermediate a previsão baixou em 0,4%, para os 45,53 dólares, enquanto para o Brent a estimativa foi cortada em 0,3%, para os 49,53 dólares por barril, aumentando o diferencial de preços entre o Brent e o WTI para 2021 para os quatro dólares por barril.A EIA reviu também a previsão de produção de crude dos EUA, estimando agora uma produção média diária de 11,26 milhões de barris este ano, menos 3,2% do que a anterior previsão. Para 2021, a estimativa foi revista em alta de 1,2%, para 11,14 milhões de barris diários.