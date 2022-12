EUA repõem reservas estratégicas de petróleo

O Departamento de Energia dos Estados Unidos vai começar a recomprar petróleo para reabastecer as reservas estratégicas a que a Administração Biden recorreu durante mais de um ano para reduzir os preços do gás.Washington iniciou os concursos, convidando os operadores a venderem ao Estado norte-americano "petróleo a um preço inferior a 96 dólares", que foi o preço médio a que o compraram, o que perfaz um "bom negócio para os contribuintes".A campanha de recompra vai começar por se centrar em três milhões de barris de petróleo, de acordo com um comunicado do Departamento norte-americano de Energia.Com a subida generalizada dos preços durante a pandemia e a guerra na Ucrânia, o preço do barril subiu para 120 dólares durante o ano.A Casa Branca decidiu então recorrer de forma excecional às reservas estratégicas do país (SPR) para os compradores adquirirem a matéria-prima a preços mais baixos.Desde o início de setembro de 2021, o Governo norte-americano retirou cerca de 216 milhões de barris dessas reservas, que caíram mais de um terço e estão no nível mais baixo desde janeiro de 1984, nos 382 milhões de barris.Em outubro, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que o Governo iria começar a recomprar o petróleo para repor as reservas."Este primeiro passo na estratégia de reabastecimento (...) segue a libertação histórica dessas reservas para lidar com a interrupção significativa no abastecimento global causada pela guerra de Putin contra a Ucrânia", disse o Departamento de Energia em comunicado.O recurso às reservas "ajudou a baixar os preços da gasolina", que estão agora "no nível mais baixo desde setembro de 2021", acrescentou.Um barril de petróleo norte-americano West Texas Intermediate (WTI) está a ser negociado atualmente abaixo de 80 dólares. Está assim ligeiramente acima do limite fixado publicamente em outubro por Biden, um intervalo entre 67 e 72 dólares, para começar a reconstituir as reservas estratégicas.Quanto ao preço da gasolina na bomba, que tinha atingido um recorde em junho ao ser vendida a mais de cinco dólares por galão (3,78 litros), caiu para 3,17 dólares em média, segundo a Associação Automobilística Americana.