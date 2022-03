Gasóleo dispara até 22 cêntimos na próxima semana e fica mais caro que a gasolina

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Depois de uma descida abrupta esta semana, o preços dos combustíveis voltam a subir na próxima segunda-feira, acompanhando as cotações do petróleo e derivados no mercado internacional. O gasóleo vai ficar mais caro do que a gasolina.A partir da próxima segunda-feira, 28 de março, a gasolina simples 95 poderá subir cerca de sete cêntimos, para um preço médio de 1,999 euros por litro, enquanto o gasó...