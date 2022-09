Não é só a OPEP. Há menos barris para mais procura

Os membros da OPEP+ vão retirar crude do mercado. O volume é, para já, insignificante. Mas haverá menos oferta e mais procura por outra via: a OCDE deixará de aceder às suas reservas estratégicas e a UE abrirá mão de 90% do crude russo. O que sustentará os preços.

Não é só a OPEP. Há menos barris para mais procura









