OPEP+ chega a acordo de corte de produção inferior a 10 milhões de barris por dia

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados (o chamado grupo OPEP+, que inclui a Rússia e o México) conseguiram selar um acordo neste domingo, 12 de abril, avançaram dois delegados do cartel à Bloomberg.





Desde quinta-feira que este acordo estava a ser negociado. Nesse dia foi acordado um corte de 10 milhões de barris por dia para vigorar em maio e junho, mas o México não concordou com a quota de produção que lhe foi destinada e o entendimento esteve "por um fio" (tal como sucedeu em março, mas dessa vez à conta do finca-pé da Rússia).

A OPEP+, que conta com os 13 membros da OPEP e 10 países parceiros), irá reduzir a sua produção em 9,7 milhões de barris por dia – volume inferior aos 10 milhões acordados inicialmente.

"O México parece ter conseguido uma vitória diplomática, uma vez que só terá de cortar a sua produção em 100.000 barris diários", refere a Bloomberg.





Com a pandemia a paralisar o consumo de combustível em todo o mundo, os preços do crude afundaram para mínimos de 18 anos – o que ameaçou não só a viabilidade dos países que dependem das receitas desta matéria-prima mas também o futuro do "shale oil" (petróleo obtido a partir das rochas de xisto betuminoso) nos EUA, já que é um crude obtido de forma mais dispendiosa e as empresas não estão a conseguir manter-se à tona com preços tão baixos.

A recente "guerra dos preços" foi desencadeada a 8 de Março, quando a Arábia Saudita anunciou que iria aumentar a produção a partir de abril e oferecer descontos aos clientes. Esta foi a estratégia definida por Riade depois de Moscovo ter recusado a proposta de um corte adicional de produção – no âmbito do acordo que vigorava entre os países do cartel e os seus parceiros – para sustentar os preços do "ouro negro" perante o impacto do coronavírus Covid-19.





(notícia em atualização)