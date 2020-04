Trump afirma que OPEP+ quer mais do que duplicar os cortes na produção

O presidente norte-americano, Donald Trump, assegura que os esforços do cartel dos maiores exportadores de petróleo e dos respetivos aliados vão no sentido de um corte muito maior do que o apresentado na semana passada: em vez de quase 10 milhões de barris, os produtores podem cortar 20 milhões por dia.





"Tendo estado envolvido nas discussões, pondo a questão de forma ligeira, o número que a OPEP+ está à procura de cortar é de 20 milhões de barris por dia, não os 10 milhões que estão a ser reportados de forma generalizada", garante Donald Trump, através da sua conta Twitter.



A estimativa dos 20 milhões de barris já havia sido avançada anteriormente, enquanto se desenrolavam as negociações, mais precisamente no passado dia 9 de abril. Foi a agência de notícias Reuters a dar esta estimativa, citando uma uma fonte do cartel.