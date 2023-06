Petróleo cai com possibilidade de acordo iraniano e fracas perspetivas para a procura

Os preços do "ouro negro" seguem a perder terreno nos principais mercados internacionais, pressionados com a debilidade da procura e com o relato de que os Estados Unidos e o Irão poderão estar perto de um acordo sobre as exportações de petróleo – o que ofuscou a expectativa de uma oferta mais apertada por parte da Arábia Saudita e de uma potencial pausa na subida dos juros diretores por parte da Reserva Federal norte-americana.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, cede 0,12% para 72,44 dólares por barril.

Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, desliza 0,13% para 76,85 dólares/barril.

O Irão e os EUA parecem estar próximos de um acordo temporário, afirmaram ao Middle East Eye duas fontes próximas das negociações. Nos termos desse acordo, Washington aliviará algumas das sanções impostas a Teerão em troca de os iranianos reduzirem em 60% as suas atividades em torno do enriquecimento de urânio e prosseguirem a cooperação com a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) para monitorização e verificação do seu programa nuclear.

Recorde-se que o Irão não participa no esforço de corte de produção do cartel a que pertence, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, devido às sanções internacionais de que é alvo enquanto não revitalizar o acordo nuclear. Com um entendimento com os EUA, entrará mais crude iraniano no mercado.

Por outro lado, os stocks norte-americanos de gasolina aumentaram mais do que o esperado, o que suscitou receios em torno da procura.

Quanto à Fed, a maioria dos observadores ainda aponta para mais uma subida dos juros diretores na reunião de 13 e 14 de junho, em 25 pontos base, mas os economistas inquiridos pela Reuters estimam que no encontro de política monetária da próxima semana o banco central dos EUA irá decidir-se por uma pausa no ciclo de aumentos da taxa dos fundos federais.