Petróleo sobe mais de 1% com flexibilidade da OPEP+ para ajustar rapidamente produção

Os preços do "ouro negro" seguem em terreno positivo, depois de já terem estado a cair mais de 4% assim que se soube que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) deveriam manter o plano – o que foi depois confirmado – de aumentar a oferta de crude em 400.000 barris por dia no mês de janeiro.

Os intervenientes de mercado estavam à espera, na sua maioria, que a OPEP+ adiassse a colocação de mais crude no mercdo devido aos receios de que a nova variante de covid identificada na África do Sul endureça as restrições à circulação e penalize a procura por combustíveis.

Além disso, o facto de seis países – Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, Índia e Reino Unido – irem recorrer às suas reservas estratégicas de petróleo para tentarem travar a subida de preços também poderia pesar na decisão, mas o cartel e os seus parceiros decidiram manter-se fieis ao plano mensal que vigora desde agosto e que passa por abrir as torneiras, todos os meses, com mais 400.000 barris de crude diários a entrarem no mercado.

O que fez com que os preços invertessem e estejam agora em alta foi o facto de a OPEP+ ter tornado bem claro que poderá ajustar a sua produção rapidamente se a pandemia alterar drasticamente o cenário da procura.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em janeiro segue a somar 1,37% para 66,47 dólares por barril.

Já o contrato de janeiro do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 1,22% para 69,71 dólares.

Os preços do petróleo já caíram mais de 20% desde finais de outubro, o que significa que estão em mercado urso (bear market).

No entanto, há quem considere que este mergulho das cotações foi excessivo e que será superado.

"Embora o fluxo de notícias relacionadas com a pandemia deva prosseguir de forma abundante, estimamos que a variante ómicron venha a ter um impacto similiar ao da variante delta no nosso cenário de base. Por isso, consideramos que em 2022 haverá uma maior procura por petróleo e que os preços subirão", sublinha Giovanni Staunovo, analista de matérias-primas do UBS, numa análise a que o Negócios teve acesso.



Staunovo salienta também, neste "research", a importância de a OPEP+ ter dito que ajustará a sua política de produção de os fundamentais do mercado petrolífero se alterarem.

O banco suíço aponta para que os preços do Brent se mantenham em torno dos 85 dólares por barril ao longo do próximo ano.

Os analistas do Goldman Sachs, por seu lado, consideram que os preços ultrapassaram em muito o impacto da nova variante da covid, a ómicron, antevendo uma subida das cotações.

Também o Bank of America partilha dessa opinião e os seus analistas continuam a estimar um preço médio de 85 dólares por barril em 2022, com possíveis escaladas acima dos 100 dólares se as viagens aéreas retomarem.

No entanto, um agravamento da pandemia poderá mudar todo o cenário. "O surgimento da nova variante de covid-19 está a gerar incerteza sobre os níveis de procura de petróleo para os próximos meses, um cenário que limita o espaço para novos ganhos no preço do petróleo", destaca Ricardo Evangelista, analista sénior e diretor executivo da ActivTrades Europe SA, na sua análise diária.