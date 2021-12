Rússia propõe aumento de 400 mil barris diários à OPEP+. Preços do petróleo afundam

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Rússia propôs formalmente esta quinta-feira à OPEP+ um aumento da produção de petróleo em janeiro de 400 mil barris diários.Logo após ser conhecida a proposta de Moscovo os preços do crude afundaram, com o West Texas Intermediate (WTI) e o Brent a caírem cerca de 4%.O Brent perde já mais de 20% face ao pico de 86,70 dólares registado a 25 de outubro.Neste momento, o crude recuperou parcialmente e o barril de WTI para entrega em janeiro cede 1,95%, para os 64,29 dólare por barril, enquanto os contratos de janeiro do Brent recuam 1,92%, para os 67,55 dólares por barril.