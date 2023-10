Os preços dos combustíveis descem de forma expressiva na próxima semana. O gasóleo simples deverá registar uma queda quatro cêntimos por litro, enquanto a gasolina deve ficar seis cêntimos por litro mais barata, revelou fonte do setor ao Negócios.





Assim, a partir da próxima segunda-feira, 9 de outubro, o preço médio do diesel praticado nos postos de abastecimento deverá ser no caso do gasóleo de 1,778 euros por litro e da gasolina de 1,847 euros por litro, tendo por base os preços praticados ao longo desta semana e divulgados pela Direção Geral de Energia.





De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo simples é neste momento de 1,782 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situa nos 1,853 euros por litro.





O preço dos dois derivados do crude nos postos de abastecimento deverá assim acompanhar a tendência de queda do petróleo nos mercados internacionais.





O petróleo está prestes a registar a maior queda semanal desde março, pressionado pelas perspetivas pessimistas sobre a procura, provocadas pela preocupação em torno do crescimento da economia a nível global. O agravamento das "yields" e o crescimento do dólar também ajudara a pressionar os preços do crude.





O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias já perdeu 11,64% no acumulado da semana, como não era visto desde meados de março, estando a negociar na fasquia dos 84 dólares por barril.





Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – já desvalorizou desde segunda-feira cerca de 9%, estando a negociar na fasquia dos 82 dólares por barril.





(Notícia em atualização).