Retaliação do embargo ao crude russo vai chegar pela inflação

Os líderes europeus acordaram um embargo ao petróleo russo, que irá reduzir em cerca de 90% as importações pelo bloco comunitário até ao final do ano. A decisão deverá colocar nova pressão sobre a inflação, já em recordes, e na estratégia do Banco Central Europeu.

Retaliação do embargo ao crude russo vai chegar pela inflação









