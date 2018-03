Sauditas e Trump dão fortes ganhos ao petróleo

Os preços do petróleo seguem a subir perto de 2% nos principais mercados internacionais, sustentados pela possibilidade de a OPEP estender os cortes de produção até 2019 e também devido às tensões geopolíticas, com os operadores a recearem que, além da iminente guerra comercial com a China, os EUA também voltem a impor sanções ao Irão.

Reuters

O "ouro negro" está a ganhar terreno esta sexta-feira, nos principais mercados internacionais, a caminho do maior ganho semanal em 10 semanas, com as tensões geopolíticas e a perspectiva de manutenção dos cortes da oferta pela OPEP a ajudarem à tendência.

As cotações do contrato de futuros do Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – para entrega em Maio seguem a somar 1,80% para 70,15 dólares por barril.

Também o contrato de Maio do West Texas Intermediate (WTI), transaccionado no mercado nova-iorquino, segue em alta, com os preços a subirem 1,71% para 65,40 dólares – a caminho de um ganho semanal de 4,5%, que será o mais acentuado das últimas 10 semanas.

A contribuir para este movimento altista, com as cotações em máximos de finais de Janeiro, está o facto de o ministro saudita da Energia. Khalid al-Falih, ter dito à Reuters que o actual programa de corte de produção implementado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e por outros produtores aliados deverá manter-se até ao próximo ano.

Por outro lado, o espectro de sanções a um dos maiores produtores da OPEP está também a ajudar a matéria-prima em bolsa.

Depois de o Irão ter regressado ao mercado como produtor, surge agora o risco de os EUA voltarem a impor sanções a Teerão, refere a Bloomberg. Isto porque o presidente norte-americano vai ter como novo conselheiro de segurança nacional uma personalidade mais agressiva do que o seu antecessor.

O tenente-general HR McMaster vai ser substituído por John R. Bolton, ex-embaixador dos EUA nas Nações Unidas, tendo Donald Trump anunciado ontem no Twitter esta mudança. Como Bolton é mais aguerrido do que McMaster, estão a intensificar-se receios de que o Irão volte a estar na berlinda em matéria de sanções impostas pelos Estados Unidos.

O crude tem-se mantido na casa dos 60 dólares por barril desde que a OPEP e os seus parceiros não membros do cartel, como a Rússia, reduziram a oferta mundial.