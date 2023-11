Se petróleo disparar, consumidores vão “pagar” na bomba e empresas na exportação

De acordo com a CIP, as exportadoras serão as mais afetadas se o petróleo chegar a 150 dólares com aumentos nos transportes e energia. Já a Apetro lembra que parte do preço dos combustíveis são impostos.

Se petróleo disparar, consumidores vão "pagar" na bomba e empresas na exportação









