Turquia duplica importações de petróleo russo

A Turquia duplicou as importações de petróleo russo, preenchendo assim a lacuna deixada pela União Europeia (UE), revelam os dados da Refinitiv divulgados esta segunda-feira pela Reuters.

Em média, Ancara tem importado desde o início do ano 200 mil barris de petróleo por dia. O montante aponta para uma quase duplicação das importações face aos 98 mil barris por dia contabilizados em termos homólogos.





Segundo a Reuters, as relações comerciais entre a Turquia e a Rússia têm vindo a crescer desde o arranque da guerra na Ucrânia.Ao contrário dos EUA e da União Europeia (UE), e apesar de fazer parte da NATO, a Turquia recusou-se a aplicar sanções contra Moscovo. Este mês, Vladimir Putin e Recep Erdogan concordaram em reforçar os laços comerciais.

A par da Turquia, também o Azerbaijão aumentou o volume de compras de ouro negro vindo da Sibéria e dos Montes Urais, tendo por outro lado reduzido as importações do petróleo proveniente do Iraque, da África Ocidental e do Mar do Norte.



Segundo o relatório da Agência Internacional de Energia, publicado em meados deste mês, o consumo global de petróleo deve subir para 2,1 milhões barris por dia este ano, um aumento de 300 mil barris face à previsão anterior.